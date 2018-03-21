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18:41   21 Марта 2018
Россия
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Воробьев пообещал отправить на отдых пострадавших в Волоколамске детей

Воробьев пообещал отправить на отдых пострадавших в Волоколамске детей

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что детей из Волоколамска необходимо отправить на отдых.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора, Воробьев подчеркнул, что для этого будут предусмотрены все необходимые мероприятия.

Он также отметил, что будет действовать в соответствии с рекомендациями, которые вынесут главный врач и специалисты из Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского (МОНИКИ).

Как ранее сообщала пресс-служба Минздрава Московской области, 21 марта в больницу Волоколамска обратились несколько десятков школьников с жалобами на тошноту и головокружение.

Местные жители уверены, что плохое самочувствие детей вызвано работой полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Роспотребнадзор не нашел превышения концентрации вредных веществ на территории города.

Автор: Ольга Шпакова
#подмосковье #андрей воробьев #волоколамск #ядрово
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