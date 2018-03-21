Венесуэла поддержала позицию России в деле Скрипаля‍

Каракас поддерживает позицию Москвы по делу Скрипаля и считает, что Лондон должен сотрудничать с российской стороной.

Такое заявление сделал посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса после брифинга для иностранных послов в МИД России. Дипломат подчеркнул необходимость взаимодействия Лондона с Москвой по делу об отравлении.

4 марта бывший полковник Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британия считает, что за инцидентом может стоять Россия. Москва категорически отвергает обвинения.