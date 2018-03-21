​​​​​​​Центризбирком: Результаты голосования были отменены на 14 участках

Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев рассказал, на скольких избирательных участках зафиксированные в ходе выборов нарушения привели к отмене результатов.

В частности, замглавы ЦИК заявил, что результаты голосования были отменены на 14 участках. Его слова в среду вечером приводит РИА Новости.

«Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами РФ», - говорится в заявлении.

Также Булаев отметил, что число избирательных участков, на которых результаты голосования будут аннулированы, еще может возрасти. Он подчеркнул, что Центризбирком много сделал, чтобы выборы главы государства в нашей стране строго соответствовали нормам закона и были максимально честными.