WADA: Россия сможет претендовать на проведение международных стартов

РФ сохранит возможность претендовать на проведение международных турниров по новому стандарту WADA.

Такое заявление сделал глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.

По его словам, Россия вправе проводить те соревнования, которые она уже получила, но ведомство будет делать все, чтобы Россия не получила право на проведение новых турниров. Однако нельзя полностью исключать возможности получения Россией международных стартов в будущем, добавил Тэйлор.

Ранее сообщалось, что текущий статус РУСАДА может помешать РФ проводить международные соревнования в стране с 1 апреля.

Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, которые начнут действовать с апреля, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение ЧМ и прочих спортивных мероприятий только от тех государств, чье правительство приняло или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО.