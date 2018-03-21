«Как же так, шериф Уиллоуби?»: посольство РФ высмеяло Times из-за статьи о Facebook

Посольство РФ в Британии в своем аккаунте в соцсети Twitter прокомментировало материал The Times о ситуации вокруг передачи данных пользователей Facebook компании Cambridge Analytica.

В сообщении отмечается, что все это время СМИ писали о вмешательстве России в чужие выборы, а оказалось, что это была Великобритания. Твит заканчивается словами «Как же так вышло, шеф Уиллоуби?» из кинофильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»:

Wait a minute, @thetimes! You have been telling all along that it was Russia meddling in elections, and now turns out it’s Britain. How come, Chief Willoughby? pic.twitter.com/aAXlPiHZSt — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 21, 2018

Главная героиня фильма обвиняла полицейского Билла Уиллоуби в бездействии при расследовании убийства ее дочери.

Россия неоднократно подвергалась обвинениям во вмешательстве в ход американских выборов. Все выдвинутые обвинения не имеют никаких подтверждений. Москва отрицает свое вмешательство и считает все претензии голословными.