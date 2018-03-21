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17:48   21 Марта 2018
Россия
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«Как же так, шериф Уиллоуби?»: посольство РФ высмеяло Times из-за статьи о Facebook

«Как же так, шериф Уиллоуби?»: посольство РФ высмеяло Times из-за статьи о Facebook

Посольство РФ в Британии в своем аккаунте в соцсети Twitter прокомментировало материал The Times о ситуации вокруг передачи данных пользователей Facebook компании Cambridge Analytica.

В сообщении отмечается, что все это время СМИ писали о вмешательстве России в чужие выборы, а оказалось, что это была Великобритания. Твит заканчивается словами «Как же так вышло, шеф Уиллоуби?» из кинофильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»:

 

Главная героиня фильма обвиняла полицейского Билла Уиллоуби в бездействии при расследовании убийства ее дочери.

Россия неоднократно подвергалась обвинениям во вмешательстве в ход американских выборов. Все выдвинутые обвинения не имеют никаких подтверждений. Москва отрицает свое вмешательство и считает все претензии голословными.

Автор: Ольга Шпакова
#лондон #британия #политика #facebook #посольство рф #the times
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