Эхо холодной войны

Как устроено и для кого до сих пор вещает радио, «освободившее» СССР.

Радио «Свобода» известна на постсоветском пространстве с середины прошлого века. «Вражьи голоса» – именно так ее называли наравне с подобными идеологическими ресурсами, такими, как «Голос Америки», «Немецкая волна», «Русская служба BBC». Советское руководство глушило их с 1949 года. Но послушать голоса с другой стороны железного занавеса все-таки было можно: люди «подшаманивали» приемники, покупали антенны, кварцевые фильтры и магниты.

Профессиональные пропагандисты

То, что у «Свободы» изначально была антисоветская риторика, – не фигура речи и даже не эффектное высказывание советской прессы. Радиостанция начала вещать в разгар «Холодной войны» в 1953 году. Полное название – «Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“», РСЕ/РС – Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL. Финансируется – это даже не скрывается – Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания.

В те времена информационные войны, как правило, велись «с открытым забралом»: своих целей и задач американцы не скрывали. Идею создания экстерриториальной радиостанции, которая бы вела антисоветскую пропаганду не с американской территории, но при этом была под контролем Вашингтона, озвучил вскоре после окончания Второй мировой войны генерал, глава администрации американской зоны оккупации послевоенной Германии Люсиус Клей.

По его задумке, радио «Голос Америки» подходило отнюдь не для всех пропагандистских задач.

«Нам нужен другой голос — голос, возможно, в меньшей степени регулируемый самим статусом государства и, ежели хотите, жестокий и разящий насмерть, голос.., ведущий безжалостную, ничем не сдерживаемую психологическую войну, направленную на явно признаваемую цель — свержение коммунистического режима», – заявил Клей.

Предложение Люсиуса Клея поддержал ставший впоследствии 34-м президентом США Дуайт Эйзенхауэр. Он начал продвигать идею «мощных радиостанций за рубежом, функционирующих без правительственных ограничений». Уже в 1950 году «Свобода» стала вещать из Мюнхена (Западная Германия) на страны Восточной Европы. А дальше эфир распространился на советские прибалтийские республики. За это отвечало, как теперь принято говорить, НКО – «Национальный комитет Свободной Европы», одна из множества организаций, созданных в первые послевоенные годы при активном кураторстве Госдепа США и ЦРУ. На деньги разведки «Свобода» работала до 1972 года, после ее стал финансировать Конгресс.

Каждый, кто устраивался работать в «Свободу», давал расписку, что извещен - радиостанция создана ЦРУ и функционирует на его средства. И что за разглашение этого его оштрафуют на сумму до 10 тысяч долларов или посадят в тюрьму на срок до 10 лет.

«РСЕ — это служба психологической войны. Наша организация учреждена для провоцирования внутренних беспорядков в странах, на которые мы ведем вещание. Военное вмешательство вообще имеет смысл только в том случае, если народам интересующих нас стран будет привит импульс к вооруженным действиям внутри страны», – сказал, выступая перед коллективом радиостанции, политсоветник Национального комитета Свободной Европы Джексон.

В 1953 году началось вещание русской редакции, а также на языках многих этносов, населяющих СССР. Согласно официальной версии, станцию, несколько лет носившую название «Радио Освобождение», создал некий Американский комитет по освобождению от большевизма.

Пережив СССР, радио «Свобода» остается «в строю» по сей день. В 1995 года штаб-квартира переехала в Прагу на улицу Виноградская, 159. Это бункер с тройным периметром охраны. Караул подозревает почти любого, кто даже случайно окажется поблизости. Причем, по какому-то зловещему совпадению, штаб-квартира «Свободы» стоит на человеческих костях. Когда-то на этом самом месте был фильтрационный лагерь, в котором держали чешских евреев перед отправкой в концлагеря Собибор, Терезин и Освенцим.

Сотрудники радиостанции называют офис в Праге «наш маленький Гуантанамо». Поговаривают, одна из сотрудниц радиостанции заработала грыжу из-за тяжелых бронированных дверей. Брони тут много, а стены, по легенде, выдерживают выстрел из РПГ-7. Пока, правда, никто так и не рискнул проверить, правда ли это. В России радиостанция объявлена иностранным агентом, что во всех смыслах соответствует действительности. Работают открыто. Своих целей и задач, а также источника финансирования не скрывают.

Свою задачу радио «Свобода» видит в продвижении «демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни». Также «Свобода» «содействует укреплению гражданского общества, рассказывая об опыте применения демократических ценностей в других странах». Иными словами – ищет проблемы с демократией и «помогает» их решить.

История нескольких последних десятилетий учит: если не помогает вещание, НКО и другие сетевые онлайн и оффлайн структуры, прилетают бомбардировщики, и все становится на свои места.

Журналист Петр Гаек, десять лет проработавший пресс-секретарем президента Чехии, уверен, что «Свобода» занимается не совсем журналистикой.

«Это медиа кишит агентами американских спецслужб, и здесь, в Праге, они просто легализуют свою работу под прикрытием СМИ. В Чехии у ЦРУ очень хорошая логистика, и, опять же, относительно недалеко к российским границам», – утверждает он.

Исключительно пропагандистский характер деятельности «Радио Свобода» также отметил в беседе с ИА «Политика Cегодня» его бывший сотрудник Андрей Бабицкий. Как бы кто ни отрицал подходы и принципы геополитики, американские политические элиты исходят именно из них. И на пути к глобальному доминированию именно Россия в разных обличьях – сначала СССР, потом Российская Федерация – стоит у них на пути. Советскую реальность очерняли американские пропагандисты, мотивированные кто деньгами, кто – личными обидами, так же как теперь они выставляют в неприглядном виде современную российскую.

Цель элит США – однополярный мир как законченный проект, а не как некая заявка на законченность, что наблюдается в данный момент. В интересах же России – создание многополярного мира, в котором полюса разумно уравновешивают друг друга. Радио «Свобода» и другие аналогичные СМИ – один из эффективных, неустаревающих инструментов ведения сетевой, «гибридной» войны против стран, невзирая на любую дружелюбную риторику. Антисоветская направленность как-то естественно, как нечто само собой разумеющееся, стала антироссийской.

Надеяться, что американское руководство оставит Россию в покое, направит деньги налогоплательщиков на внутренние нужды, похоже, не приходится. Финансирование радио «Свобода» продолжается. При этом количество стран, на которые ведется вещание, расширяется.

Обратимся к сухим цифрам. В 1973 году бюджет, выделенный на радио «Свобода», составил 38,5 миллиона долларов. В дальнейшем суммы только росли… В 2016 году из бюджета США на эти цели направили уже 108,4 миллиона, в 2017 – 109,9 миллиона долларов. В 2018 году финансирование только русскоязычного вещания могут увеличить на 24 миллиона долларов. После того, как в 2017 году в России запретили секту «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, запрещена в РФ), головной офис которой находится в американском городе Уорвик, комиссия США по международной религиозной свободе порекомендовала Конгрессу увеличить финансирование «Свободы» и «Голоса Америки».

Глушить западные русскоязычные радиостанции Советский Союз прекратил в 1988 году.

«Когда Михаил Горбачев прекратил глушение – это было, как паранджу с женщины снять», – заявил тогда известный журналист Савик Шустер.

Он, кстати, именно тогда устроился на радио «Свобода» и проработал там много лет. В 2001 году его вдруг уволили с формулировкой «неподчинение приказам и конфликт интересов». Формально – из-за того, что проигнорировал требования руководства разорвать партнерство с НТВ (Савик Шустер вел на НТВ передачу «Третий тайм», посвященную футболу). Скорее всего, об увольнении похлопотал экс-владелец телеканала Владимир Гусинский, затаивший личную обиду на всех тех, кто остался работать на НТВ.

«Свобода» и чистки

Увольнение Савика Шустера – одна из многих историй людей, отдавших «Свободе» годы жизни. Ситуация довольно типичная – тоталитаризм, царящий на этой радиостанции, совсем не сочетается с ее названием. Показательно увольнение другого известного журналиста Андрея Бабицкого, который когда-то с искренним вдохновением освещал деятельность «чеченского сопротивления» и имел однозначную репутацию антироссийского, либерального пропагандиста.

«Вы нам – Бабицкого, мы вам – Бомбицкого», – под таким заголовком в феврале 2000 года вышла передовица писателя Александра Проханова в газете «Завтра». Возможно, Андрей по сей день строчил бы нетленки про «кровавый режим», но что-то пошло не так.

В сентябре 2014 года журналиста вызвали в Прагу и объявили, что после 20 с лишним лет работы, в том числе – с риском для жизни в зоне боевых действий, он уволен «в связи с реорганизацией». Однако, как сам Бабицкий уточнил в интервью «Политика Сегодня», причиной стали его материалы.

«История простая. Я написал статью на сайте «Эхо Кавказа», главным редактором которого я был на тот момент. А в статье, что полностью поддерживаю действия Владимира Путина в Крыму. Меня тут же сняли с поста главреда и понизили до простого корреспондента. Потом я поехал на Донбасс в качестве репортера и сделал видеоматериал без каких бы то ни было комментариев об эксгумации людей [в поселке Новосветловка, ЛНР, – ИА «ПС»], которые были убиты нацистским батальоном "Айдар"», – рассказал Бабицкий.

Украинская редакция «Свободы» подняла скандал, заявив, что ничего подобного быть не может. И Бабицкого уволили. В Чехии радио «Свобода» почему-то пользуется такой протекцией властей, что может снимать сотрудников фактически по любым причинам.

Несмотря на явно несправедливое увольнение, Андрей не стал обращаться в суд. Бабицкий рассказал об определенных странностях в работе данного СМИ. В частности, сотрудники радио «Свобода» делятся на «сорта».

«Например, граждане США получают более высокую заработную плату, к тому же они ограждены от такого рода увольнений американскими законами. Работа местных – чехов – увязана со средним уровнем зарплат в Чехии. Это в два-три раза меньше, чем у американцев. И есть еще все остальные…».

Любое интервью стороннему изданию Бабицкий должен был согласовывать. По его мнению, главная миссия радио «Свобода» — не объективное освещение событий, а «вмешательство в дела других стран».

«Это – пропагандистская деятельность», – объяснил он.

В пример Бабицкий привел историю с работой в Донбассе.

«Я посылаю ролик о том, что было совершено военное преступление. Ролик после скандала снимают, хотя речь идет о событии, которое происходит на глазах – камера фиксирует раскопки, извлечение трупов, местные жители рассказывают про этот расстрел. – рассказал Бабицкий. - Речь идет о сокрытии информации! Это – не журналистика, это – чистая пропаганда, когда в угоду определенной позиции, точки зрения, концепции часть информации просто утаивается. Это – пропагандистская организация. Да, она была журналистской довольно долгое время. Но, когда после окончания «холодной войны» доктрина противостояния коммунистическим режимам была убрана в чулан, радио осталось без редакционной политики. Хотя, конечно, понятно, что работали там люди либеральных убеждений. Было правило проверки источников, было правило максимально широкого освещения событий, к оценке привлекались люди с противоположными взглядами».

Увольнение Бабицкого – далеко не единичный случай такого рода. Несколько лет назад «Свобода» без объяснений рассталась с Анной Карапетян и Снежаной Пеливан. Им даже не выплатили компенсацию за выслугу лет, так как они отказались подписывать обязательство не оспаривать несправедливое увольнение в суде. При этом чешский суд их иски отклонил: подписывая стандартный договор, они сами согласились с тем, что на них будет распространяться не чешское, а американское право.

Европейский суд по правам человека также не стал рассматривать жалобы. Репортеры уверены, что столкнулись с дискриминацией по этническому признаку. Карапетян рассказала, что на радиостанции существовали определенного рода «рекомендации». Так, во время трагических событий в Беслане, террористов было «рекомендовано» называть «захватчиками». «Активное, систематическое несогласие с этим, несогласие, выраженное антиамериканским текстом в эфире, — это естественное основание для увольнения», - объясняла она.

Бывший журналист туркменской службы Мурад Рахимов с нескрываемым раздражением поведал об опыте работы на «Свободе». В 2015 году вскоре после увольнения он разместил в соцсети пост, озаглавленный «Внутри Радио Свобода: Сексуальное домогательство, непотизм или рабство средневековья?!». В насыщенной подробностями заметке журналист рассказывает о нравах, царящих в региональном представительстве, директор которого Аббас Джавади, «чтобы полностью исключить любые проявления недовольства, заставил каждого из работников Туркменской службы подписать письменную клятву». Клялись сотрудники, что «никогда не будут выражать недовольство своим непосредственным начальником».

Незаконные увольнения в этом представительстве при полной невозможности восстановить справедливость стали массовым явлением: за статью, жалобу, без причин и предупреждения. Уже в этом году за несогласие с руководством лишился должности директор грузинской службы Давид Какабадзе. Также недавно уволили без объявления формальной причины и компенсации работавшую на дочернем проекте «Свободы» – сайте «Эхо Кавказа» – Катерину Прокофьеву. Она сделала идеологически «неправильное», по мнению редакции, то есть, проармянское, интервью с азербайджанским журналистом и писателем Зейналом Ибрагимовым.

Недосети

Роль социальных сетей в гибридных баталиях переоценить трудно. Вспомним хотя бы твиттер «Арабской весны». Чем более осетевлено общество, тем проще осуществить определенную информационно-психологическую операцию. Или же сымитировать бурную деятельность, успешно освоив бюджет, на это выделенный, проще говоря, его «распилить».

В 2015 году на базе чешского офиса «Радио Свобода» создается цифровой медиадепартамент, DIGIM. В число его сотрудников входят специалисты по социальным сетям. СМИ окрестили департамент информационными войсками. Им поручили «противостоять дезинформации в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ (в частности, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники»)». На сегодня у «Радио Свобода» есть паблики во всех соцсетях, а также канал на YouTube.

На первый взгляд кажется, что бойцы информационного фронта неплохо справляются с задачами. Но в соотношении количества подписчиков и реакций на публикации виден заметный дисбаланс. Так, при 258 тысячах подписчиках на YouTube многие ролики «Радио Свобода» набирают всего по 2-4 тысячи просмотров. А посты в паблике в Facebook при более чем 60 тысячах подписчиков имеют в лучшем случае 1 тысячу реакций.

Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов рассказал ИА «Политика Сегодня», что такая низкая активность подписчиков выглядит весьма странно.

«Существует вполне себе математическая формула, которая объясняет соотношение количества подписчиков и количества просмотров, лайков видео на YouTube, – сообщил эксперт. – Обычно эти вещи соотносятся. Самый простой пример – Юрий Дудь, у которого количество подписчиков меньше, чем количество просмотров. Грубо говоря, не может быть миллион подписчиков и три просмотра, это нелогично. При 258 тысяч подписчиков даже 10 тысяч просмотров видео – конечно, это цифра странная. Я не могу утверждать, что в данном случае в подписчиках боты. Но скажу так: подписчики неактивны. А боты это или нет, каждый пусть решит для себя сам».

Крым. Реалии

«Крым.Реалии» – так называется один из новых проектов «Радио Свобода», запущенных в последние годы. Главной темой сайта стали, как водится, права человека. В скобках заметим, что, например, о культуре, не говоря уже о созидательных вещах – открытии новой клиники, университета, библиотеки на подобных сайтах («Крым.Реалии», «Кавказ. Реалии», «Сибирь. Реалии») не найти и полслова. В общем, если верить «Радио Свобода», с правами человека, в особенности, с правами крымских татар, на полуострове после возвращения Крыма в Россию все крайне печально, чтобы не сказать трагично. В 2014 году с подачи западных пропагандистских ресурсов в соцсетях был даже запущен хештег #StopCrimeanTatarsGenocide. Тогда же в ООН состоялась Всемирная конференция по коренным народам, и в центре внимания — небывалый в истории случай! — оказались крымские татары.

«Российская аннексия превратила солнечный и гостеприимный полуостров в место напряженности, агрессии и нетерпимости, — пытался выбить слезу у аудитории конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин. — Как обычно, первыми жертвами оказываются меньшинства. Крымские татары, украинцы и другие меньшинства на полуострове подвергаются открытой, беззастенчивой дискриминации…».

Как на самом деле в «солнечной и гостеприимной» Украине соблюдались права крымских татар до исторического 2014 года, рассказывают документы Комитета по ликвидации расовой дискриминации при той же ООН. Все государства — участники комитета обязаны представлять регулярные туда доклады. Комитет скрупулезно рассматривает каждый отчет и направляет свои замечания и рекомендации.

Вот несколько цитат из «Заключительных замечаний 69-й сессии» по Украине за 2006 год:

«Комитет… обеспокоен сообщениями об актах вандализма по отношению к религиозным объектам меньшинств, включая повреждение синагог в различных областях Украины, а также антимусульманскими и антитатарскими высказываниями… (статья 4 а) и статья 5 d) vii));

...Комитет отмечает, что крымские татары по-прежнему остаются недопредставленными на государственной службе в Крыму (статья 5 с) и пункт 2 статьи 2);

...Комитет выражает обеспокоенность по поводу сообщений о том, что только 20% крымских татар получили земельные участки, преимущественно в районах, которые они считают непригодными для проживания;

…Комитет с обеспокоенностью отмечает, что большинство крымских татар не были допущены к процессу приватизации сельскохозяйственных земель;

…Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, по сообщениям, культурные и религиозные объекты, включая кладбища таких меньшинств, как крымские татары... зачастую не регистрируются или не охраняются… (статья 5 е) vi));

…Комитет рекомендует государству-участнику продолжить работу над принятием всеобъемлющего законопроекта о борьбе с [расовой] дискриминацией».

А это выдержки из доклада того же комитета за 2011 год:

«…Комитет настоятельно призывает государство-участник (Украину. — ФАН) принять законодательство, защищающее права коренных народов и гарантирующее их экономическое, культурное и социальное развитие;

…Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен информацией о трудностях, которые… испытывают крымские татары, в том числе отсутствием доступа к земле и трудоустройства, недостаточными возможностями для изучения их родного языка, ненавистническими высказываниями в их адрес, отсутствием политического представительства и доступа к правосудию;

…Комитет по-прежнему выражает серьезную озабоченность вопросом реституции и компенсации за потерю более 80 тыс. частных домов и около 34 тыс. га сельскохозяйственных угодий… особенно с учетом того, что 86% крымских татар, проживающих в сельской местности, не имели права участвовать в процессе реституции сельскохозяйственных земель;

…Комитет рекомендует государству-участнику внести изменения в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для установления гражданской и административной ответственности за расовую дискриминацию, в том числе за распространение средствами массовой информации мотивированных ненавистью мнений»;

Иными словами, реалии в Крыму с правами крымских татар до 2014 года были совсем другие. Но «Крым.Реалии», как и «Крым.Кавказ», как, собственно, и само «Радио Свобода» никогда не расскажут правды об этом. И о том, что за 23 года независимости Украина не сделала для улучшения положения крымских татар и доли того, что было предпринято за считанные месяцы после возвращения Крыма домой Россией.

Впрочем, как говорил самый известный пропагандист прошлого столетия, поиск истины не входит в задачи пропаганды.

Философия свободы

Роль радио «Свобода» очевидна. Когда-то Россию поймали на идее свободы. Но проблема, что, как и многие другие понятия – «счастье», например, – термин «свобода» универсальным, то есть, подходящим в виде некого стандарта, не является. Каждый народ наполняет его своим собственным содержанием.

С философской же точки зрения все еще интереснее. Если обратится к английскому философу Джону Миллю, кстати, одному из теоретиков либерализма, станет понятно, что на Западе тоже понимают под «свободой» не совсем то, что на радио.

В английском языке есть два слова, обозначающие это понятие: «liberty» и «freedom». От первого и пошло название идеологии, доминирующей сейчас в так называемом «цивилизованном мире». Милль трактует liberty как «свободу от». Это свобода от любой коллективной идентичности – этнической, религиозной. Причем сейчас дошло до того, что даже относить себя к полу – мужскому или женскому – это слишком тоталитарно. Это свобода от обязательств перед государством, морально-нравственных категорий и социальных связей. Это – свобода торгующего индивида, который и есть мера всех вещей, а его интересы – превыше всего.

Противоположностью «свободе от» («liberty») является, по Миллю, «freedom» – «свобода для». Для Милля она слишком иррациональна, потому что отвечает на вопросы: «Зачем я живу? Зачем государство? Зачем любить, дышать, творить?». Эта – именно та свобода, дух которой так близок русскому человеку, та свобода, более точным переводом которой является «воля». Это – другая свобода, открывающая человека не вниз, а вверх, где понятны его и потомки, и предки, где вера и большая страна. И понятно, почему так, а не иначе. Это – в архетипе России, в бессознательном ее народов.

Свобода человека, связанного тысячами нитей со своей семьей, народом, страной и верой противоположна свободе атома, сменившего пол и носящегося по миру. Это две слишком разных свободы. Любая идея верна там, где ей положено быть верной. Где-то едят людей, где-то меняют пол. Ну, а где-то ходят в храм, растят детей и строят огромное государство. Другое название «Радио Свобода» – «Radio Liberty». Имя обязывает к насаждению чужой свободы. Жители СССР в нее поверили, теперь очередь за Россией?