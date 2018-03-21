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17:35   21 Марта 2018
Россия
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МИД назвал нападение на Скрипалей терактом против россиян

МИД назвал нападение на Скрипалей терактом против россиян

Москва считает терактом против граждан РФ нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии.

Такое заявление сделал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В ходе брифинга в российском внешнеполитическом ведомстве он заявил, что на двух граждан РФ в Британии совершили нападение и потребовал предоставить все данные по этому делу, которое МИД считает терактом.

Ранее Ермаков выдвинул предположение о том, что Лондон мог срежиссировать нападение на россиянку Юлию Скрипаль.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии в 2010 году, и его 33-летняя дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон официально обвинил в инциденте Москву. Россия категорически отрицает причастность к инциденту.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #теракт #мид рф #дело скрипаля
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