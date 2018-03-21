Роспотребнадзор не нашел превышения концентрации вредных веществ в Волоколамске

Роспотребнадзор не выявил каких-либо превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе подмосковного Волоколамска с 9 марта.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Роспотребнадзор продолжает следить за содержанием атмосферного воздуха этого района. Отмечается, что в течение месяца специалисты провели 645 исследований атмосферного воздуха в жилых кварталах по восьми показателям. С 9 марта превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, выявлено не было.

Как уточнили в ведомстве, за последние сутки эксперты провели 24 исследования на содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана и других химических соединений. Результаты показали, что их содержание в воздухе не превышает предельно допустимую концентрацию вредных веществ.

Этот вопрос остается на контроле Роспотребнадзора.