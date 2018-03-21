Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России
Член парламентского комитета по бюджету и налогам уверен, что пенсии нужно увеличивать, исходя из показателей средней зарплаты, а не инфляции.
Пенсии в России должны составлять от 60 до 100% от среднего уровня зарплаты. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» высказал член парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).
Комментируя инициативу Минтруда РФ о повышении пенсий выше уровня инфляции к 2019-2021 годам, Щапов заметил, что сегодня средняя пенсия в России составляет около 14 тысяч рублей.
«Есть люди, вроде бывших судей и чиновников, которые получают значительно больше, а есть большинство пенсионеров, которые видят в лучшем случае 10 тысяч рублей в месяц. В любом случае, даже средний показатель лишь немногим больше прожиточного минимума в стране и это настоящий позор нашего государства: большинство пенсионеров получают пенсии меньше чем нужно, чтобы выживать», - сетует он.
Депутат напомнил, что средняя зарплата, по данным Росстата, в прошлом году составляла около 40 тысяч рублей. Это означает, что средняя пенсия должна составлять от 25 до 40 тысяч рублей, убежден парламентарий.
«Именно эта цифра должна быть ориентиром при индексации пенсий правительством страны. – рассуждает Щапов. - Пусть не в этом и не следующем году, но любой план по индексации пенсий должен иметь конечной целью средний размер пенсий в 60-100% от среднего уровня зарплаты. При этом минимальный размер пенсии при соблюдении базовых требований к трудовому стажу должен составлять минимум 60% от среднего уровня зарплаты».