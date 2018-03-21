Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России

Член парламентского комитета по бюджету и налогам уверен, что пенсии нужно увеличивать, исходя из показателей средней зарплаты, а не инфляции.

Пенсии в России должны составлять от 60 до 100% от среднего уровня зарплаты. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» высказал член парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Комментируя инициативу Минтруда РФ о повышении пенсий выше уровня инфляции к 2019-2021 годам, Щапов заметил, что сегодня средняя пенсия в России составляет около 14 тысяч рублей.

«Есть люди, вроде бывших судей и чиновников, которые получают значительно больше, а есть большинство пенсионеров, которые видят в лучшем случае 10 тысяч рублей в месяц. В любом случае, даже средний показатель лишь немногим больше прожиточного минимума в стране и это настоящий позор нашего государства: большинство пенсионеров получают пенсии меньше чем нужно, чтобы выживать», - сетует он.

Депутат напомнил, что средняя зарплата, по данным Росстата, в прошлом году составляла около 40 тысяч рублей. Это означает, что средняя пенсия должна составлять от 25 до 40 тысяч рублей, убежден парламентарий.