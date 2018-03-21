США, ЕС и Иордания возобновят операции «Южного фронта» ССА ради битвы за Даръа

После длительных переговоров Соединенные Штаты, Евросоюз и и Иордания решили возобновить операции альянса Сирийской свободной армии «Южный фронт» и создать операционный штаб для финальной битвы за сирийский город Даръа.

Об этом проинформировал Twitter-аккаунт Syrian Rebellion Obs. Как сообщается, это будет крупнейшая операция оппозиции со времен взятия Идлиба. Она объясняется якобы желанием Запада иметь собственную зону влияния под контролем умеренной оппозиции после того, как Турция начала контролировать северных боевиков ССА.

«Южный фронт» ССА уже потребовал у своих «партнеров» оружие и поддержку.