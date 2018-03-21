Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Как же так, шериф Уиллоуби?»: посольство РФ высмеяло Times из-за статьи о Facebook

«Как же так, шериф Уиллоуби?»: посольство РФ высмеяло Times из-за статьи о Facebook

 МИД назвал нападение на Скрипалей терактом против россиян

МИД назвал нападение на Скрипалей терактом против россиян
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
WADA: Россия сможет претендовать на проведение международных стартов

WADA: Россия сможет претендовать на проведение международных стартов

 США, ЕС и Иордания возобновят операции «Южного фронта» ССА ради битвы за Даръа

США, ЕС и Иордания возобновят операции «Южного фронта» ССА ради битвы за Даръа
«Как же так, шериф Уиллоуби?»: посольство РФ высмеяло Times из-за статьи о Facebook

«Как же так, шериф Уиллоуби?»: посольство РФ высмеяло Times из-за статьи о Facebook

 МИД назвал нападение на Скрипалей терактом против россиян

МИД назвал нападение на Скрипалей терактом против россиян
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
WADA: Россия сможет претендовать на проведение международных стартов

WADA: Россия сможет претендовать на проведение международных стартов

 США, ЕС и Иордания возобновят операции «Южного фронта» ССА ради битвы за Даръа

США, ЕС и Иордания возобновят операции «Южного фронта» ССА ради битвы за Даръа
17:05   21 Марта 2018
Весь мир
65

США, ЕС и Иордания возобновят операции «Южного фронта» ССА ради битвы за Даръа

США, ЕС и Иордания возобновят операции «Южного фронта» ССА ради битвы за Даръа

После длительных переговоров Соединенные Штаты, Евросоюз и и Иордания решили возобновить операции альянса Сирийской свободной армии «Южный фронт» и создать операционный штаб для финальной битвы за сирийский город Даръа.

Об этом проинформировал Twitter-аккаунт Syrian Rebellion Obs. Как сообщается, это будет крупнейшая операция оппозиции со времен взятия Идлиба. Она объясняется якобы желанием Запада иметь собственную зону влияния под контролем умеренной оппозиции после того, как Турция начала контролировать северных боевиков ССА.

«Южный фронт» ССА уже потребовал у своих «партнеров» оружие и поддержку.

 

Автор: Ольга Шпакова
#ес #сша #сирия #даръа #весь мир #иордания #южный фронт сса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России
Член парламентского комитета по бюджету и налогам уверен, что пенсии нужно увеличивать, исходя из показателей средней зарплаты, а не инфляции.
17:06   21 Марта 2018
54
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир

Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет

13:49   21 Марта 2018
95
Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья Россия

Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

13:44   21 Марта 2018
87
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского Россия

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

13:00   21 Марта 2018
7327
Новости smi2.ru
В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый