Россия возмущена тем, что США не уничтожили свои запасы химоружия, заявили в Минобороны

Российская сторона возмущена тем, что Соединенные Штаты не уничтожили свои запасы химоружия, ссылаясь на нехватку средств.

Однако, заявили в российском Минобороны, в такие обстоятельства невозможно поверить. Соответствующее заявление ведомства приводит в среду РИА Новости.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов во время брифинга в Министерстве иностранных дел РФ заявил о том, лаборатория Портон-Даун в Британии используется для проведения экспериментов с химическим оружием.