Песков назвал «спекуляцией» сообщения о возможной отставке Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Он призвал не обращать внимания на спекуляции и поздравил министра иностранных дел с днем рождения.

Ранее источник в МИД РФ также опроверг сообщения СМИ о готовящейся отставке главы российского внешнеполитического ведомства и подчеркнул, что Лавров на намерен покидать свою должность.

Ряд российских масс-медиа, ссылаясь на свои источники, ранее написали, что Лавров якобы собирается уйти со своего поста главы МИД России, также отмечалось, что он не будет включен в состав нового Кабмина страны.

21 марта Сергей Лавров отмечает свой 68-й день рождения в Японии, где находится с рабочим визитом.