Лаборатория Портон-Даун в Великобритании используется с целью проведения экспериментов с химоружием.

Об этом в среду заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга в российском МИД.

Ранее стало известно, что эксперты ОЗХО прибыли в Соединенное Королевство, где встретятся с руководством военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, а также с сотрудниками Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи для проверки образцов вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь в Солсбери.