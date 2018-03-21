МИД: Секретариат ОЗХО не вправе расследовать дело Скрипаля
Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не имеет прав на проведение исследования, которое запросил Лондон по делу Скрипаля.
Такое заявление сделал глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков. В ходе брифинга для аккредитованных в Москве послов по делу Скрипаля он заявил, что в рамках Конвенции о запрещении химического оружия никакой анализ национальных расследований технический секретариат проводить не имеет права.
Ранее стало известно, что главы дипломатических миссий Соединенных Штатов и Британии не посетят это мероприятие.
Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению имеет отношение Россия. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту.