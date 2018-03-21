МИД РФ считает действия Лондона по делу Скрипаля «низкопробным триллером»
Российская сторона не намерена отвечать за беспардонные действия британских властей по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями (ДНКВ) Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков. Его слова в среду приводит РИА Новости.
«Зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику, в реальные межгосударственные отношения?», — задался вопросом дипломат.
Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что к произошедшему причастно российское государство. Москва же категорически отрицает свою причастность к инциденту.