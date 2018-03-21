Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

Источник в российском внешнеполитическом ведомстве опроверг информацию ряда СМИ о том, что глава данного ведомства Сергей Лавров уйдет со своего поста.

Лавров на намерен оставлять свою должность, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее ряд масс-медиа, ссылаясь на источники в МИД РФ, сообщил, что Лавров якобы покинет пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового Кабинета министров России. Как сообщили в RTVI, глава ведомства якобы давно размышлял над этим шагом.