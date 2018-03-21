Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что нападение на дочь экс-сотрудника ГРУ Юлию Скрипаль могло быть срежиссировано.

В эфире телеканала «Россия 24» Ермаков сообщил, что видит две версии произошедшего. В первом случае власти Великобритании не способны защитить от такого «теракта», во втором — британские политики могли срежиссировать нападение на дочь Скрипаля. Директор департамента при этом подчеркнул, что никого не обвиняет.

При этом он отметил, что такое «предприятие» недопустимо для Москвы.