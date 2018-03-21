Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

И это не Великобритания. Москва наращивает экономическое и политическое сотрудничество с Мадагаскаром.

Предвыборная борьба и последующее избрание главы государства задавала тон всей мартовской информационной повестке. На этом фоне почти незамеченным прошел в Москве российско-малагсийский инвестиционный форум, на который приехал президент Республики Мадагаскар Эри Радзаунаримампианина.

2 марта глава африканского государства встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Стороны обсуждали сотрудничество в политической, торговой, гуманитарной и других сферах. По итогам встречи они подтвердили настрой на плодотворное взаимодействие в перечисленных вопросах.

Дипломатические отношения СССР установил с Мадагаскаром еще в 1972 году. Спустя два года страны подписали соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве, а еще через год начали торговлю.

Экономика островного государства стабильно растет с 2010 года. В среднем на 2,5% ежегодно. Сегодня Мадагаскар может предложить России следующие товары: соль, серу, никель, кофе, чай, мате, пряности, предметы одежды из трикотажа машинного и ручного вязания, котлы и оборудование для них.

По данным портала rusexporter.ru, в 2014 году товарооборот между странами достиг 15,5 миллионов долларов США. По сравнению с 2013 годом торговля подросла на 11%.

Россия поставляла на остров преимущественно злаки (98% от общего объема экспорта), продукты животного происхождения, а также бумагу и картон.

Руководитель Центра исследования российско-африканских отношений в внешней политики стран Африки Института Африки РАН, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Мали Евгений Корендясов в комментарии ИА «Политика Сегодня» напомнил, что государство Мадагаскар – старый партнер Москвы. По словам эксперта, развитие сотрудничества с восточно-африканским сектором и в частности с Мадагаскаром будет для России перспективным.

«Мадагаскар хорошо нас снабжал ванилью, гвоздикой, рыбой, крабами, драгоценными и полудрагоценными камнями и другими своими богатствами. Сегодня объем товарооборота недостаточный. После визита Богданова в эту страну, я думаю, будет сигнал, чтобы оживить наши отношения. У нас почти полное совпадение позиций», - говорит Корендясов.

О России на Мадагаскаре знают непонаслышке. По словам Корендясеова, на острове есть кладбища, где покоятся тела российских моряков, для которых поход на японский фронт войны в начале XX века стал последним. Двумя веками ранее Мадагаскар решил узнать российский император Петр I. Но экспедиция так и не состоялась из-за смерти монарха.

Ситуация на острове сегодня нестабильная, отмечает собеседник агентства. Причина в противоречиях между региональными элитами. Это тормозит экономическое развитие и увеличивает бедность в стране. По данным ЦРУ, в 2010 году за чертой бедности было 75% населения Мадагаскара. Корендясов уверен, что Россия может помочь наладить систему здравоохранения, образования и отремонтировать дороги.

«Это зависит от частного сектора, но по многим проблемам мы могли бы с ними сотрудничать», - говорит он.

Россию в странах восточной и южной Африки воспринимают преимущественно позитивно, говорит эксперт. Многие помнят поддержку СССР в борьбе против политики расовой дискриминации и сегрегации коренного населения (апартеида).