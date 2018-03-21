Греф заявил об отсутствии признаков «пузыря» в потребительском кредитовании

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что не видит признаков возможности возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования.

Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Также Греф заявил, что объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в текущем году вновь станет рекордным.

Ранее встречу президента России и главы Сбербанка анонсировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что планируется обсудить результаты работы банка за 2017 год и ключевые направления развития на ближайшее будущее.