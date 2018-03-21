Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

 Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ

Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

 Польша изменит правила выдачи виз

Польша изменит правила выдачи виз
Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

 Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ

Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

 Польша изменит правила выдачи виз

Польша изменит правила выдачи виз
15:52   21 Марта 2018
Россия
51

Греф заявил об отсутствии признаков «пузыря» в потребительском кредитовании

Греф заявил об отсутствии признаков «пузыря» в потребительском кредитовании

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что не видит признаков возможности возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования.

Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Также Греф заявил, что объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в текущем году вновь станет рекордным.

Ранее встречу президента России и главы Сбербанка анонсировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что планируется обсудить результаты работы банка за 2017 год и ключевые направления развития на ближайшее будущее.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #экономика #сбербанк #греф #потребительский кредит
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет
Зарубежным дипломатам объяснят позицию России по ситуации в Солсбери.
13:49   21 Марта 2018
74
Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья Россия

Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

13:44   21 Марта 2018
75
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского Россия

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

13:00   21 Марта 2018
6028
Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье Россия

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

12:54   21 Марта 2018
61
Новости smi2.ru
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского