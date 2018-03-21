Вертолет упал у побережья Австралии, есть жертвы

Вертолет потерпел крушение у побережья Австралии. В результате катастрофы погибли два человека, еще трое были ранены.

Об этом в среду сообщает телеканал 9News. Согласно его данным, вертолет упал в воду неподалеку от острова Гамильтон, который входит в состав тихоокеанского архипелага Уитсанди. На его борту на момент трагедии находились четыре пассажира и пилот.

В компании Whitsunday Air Services, которой принадлежал вертолет, сообщили о том, что крушение произошло в тот момент, когда воздушное судно готовилось к посадке. Власти решили начать расследование произошедшего.