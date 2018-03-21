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В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

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15:36   21 Марта 2018
Россия
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Курганский суд закрыл дело против фермера, купившего GPS-трекер

Курганский суд закрыл дело против фермера, купившего GPS-трекер

Суд Кургана закрыл уголовное дело против местного фермера, которого обвинили в обороте шпионских устройств.

Житель Лебяжьевского района приобрел GPS-трекер для слежки за теленком. Пресс-служба прокуратуры Курганской области сообщила, что суд вернул дело следствию для дополнительного расследования.

Полицейские не смогли собрать доказательств о наличии у подозреваемого причин для негласного получения информации. Уголовное преследование прекратили 20 марта.

Устройство мужчина получил по почте бандеролью. Полицейские задержали его во время получения посылки. Президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что разберется в ситуации и подчеркнул, что не видит, в чем проблема.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #общество #курган #gps-трекер
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