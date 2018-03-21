ПФР рассчитывает на рост доходов в 2018 году на 8,8 процента

Такой прогноз сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Он отметил, что первые месяцы текущего года свидетельствуют о росте более 10%, пишет РИА «Новости». Глава ПФР также отметил, что фонд растет быстрее, чем планировалось.

Ранее Дроздов сообщил, что ПФР намерен сократить число сотрудников к 2022 году на 9 тысяч человек из-за внедрения информационных технологий. Сотрудники фонда, которые в ближайшие годы попадут под сокращение, не останутся без работы и смогут устроиться в различные коммерческие структуры и государственные органы.