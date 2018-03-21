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 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

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15:37   21 Марта 2018
Россия
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Парк ракетоносцев Ту-160 будет обновлен к 2030 году

Парк ракетоносцев Ту-160 будет обновлен к 2030 году

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что к 2030 будет модернизирован весь парк бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Самолеты заменят новые «Белые лебеди» (Ту-160М2).

По словам Борисова, от старой модели останется только фюзеляж. Все комплектующие от бортового оборудования до двигателей подлежат замене. Таким образом, полностью парк ракетоносцев будет обновлен к 2030 году. 

Борисов отметил, что «Белый лебедь» будет менее заметным «за счет специальных покрытий».

Автор: Виктория Разумовская
#армия #ту-160 #ракетоносец #ту-160м2
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