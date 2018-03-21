Парк ракетоносцев Ту-160 будет обновлен к 2030 году

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что к 2030 будет модернизирован весь парк бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Самолеты заменят новые «Белые лебеди» (Ту-160М2).

По словам Борисова, от старой модели останется только фюзеляж. Все комплектующие от бортового оборудования до двигателей подлежат замене. Таким образом, полностью парк ракетоносцев будет обновлен к 2030 году.

Борисов отметил, что «Белый лебедь» будет менее заметным «за счет специальных покрытий».