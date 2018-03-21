Кузнецова отправится в курганскую школу, где девочка открыла стрельбу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о намерении посетить Курганскую область, где в одной из местных школ 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из травматического пистолета.

Об этом она заявила в соцсети Facebook. Омбудсмен также добавила, что намерена лично разобраться в том, откуда у ребенка появилось оружие, как девочка пронесла его в школу и почему администрация учебного заведения не сделала выводы из последних аналогичных инцидентов.

Ранее в среду стало известно о том, что в Курганской области школьница открыла стрельбу из пневматики. В результате инцидента пострадали семь детей.