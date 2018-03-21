Очаг выброса метана локализуют на подмосковном полигоне «Ядрово»

На подмосковном полигоне складирования твердых бытовых отходов «Ядрово» ведутся работы по поиску и локализации источника выброса метана, который произошел ранее.

Об этом проинформировал источник на полигоне, пишет ФАН. Как рассказал СМИ один из активистов борьбы с полигоном «Ядрово» Артем Любимов, в больницы подмосковного города Волоколамск, который находится рядом в полигоном, обратились порядка 60 детей.

Помощь медиков понадобилась учащимся из школы №1, №2 и №6, а также детям из дошкольных учреждений. Активист уточнил, что выброс метана произошел ночью из-за повышения атмосферного давления.

Как отмечают источники на полигоне, сейчас запах метана на полигоне практически не чувствуется.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 детей в Волоколамске попали в больницу с признаками интоксикации.