Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

 Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ

Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

 Польша изменит правила выдачи виз

Польша изменит правила выдачи виз
Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

Лавров не намерен покидать пост главы МИД РФ— источник

 Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ

Нападение на Юлию Скрипаль могли срежиссировать, заявили в МИД РФ
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

Комитет Европарламента поддержал внесение поправок в газовое законодательство

 Польша изменит правила выдачи виз

Польша изменит правила выдачи виз
15:22   21 Марта 2018
Россия
50

Очаг выброса метана локализуют на подмосковном полигоне «Ядрово»

Очаг выброса метана локализуют на подмосковном полигоне «Ядрово»

На подмосковном полигоне складирования твердых бытовых отходов «Ядрово» ведутся работы по поиску и локализации источника выброса метана, который произошел ранее.

Об этом проинформировал источник на полигоне, пишет ФАН. Как рассказал СМИ один из активистов борьбы с полигоном «Ядрово» Артем Любимов, в больницы подмосковного города Волоколамск, который находится рядом в полигоном, обратились порядка 60 детей.

Помощь медиков понадобилась учащимся из школы №1, №2 и №6, а также детям из дошкольных учреждений. Активист уточнил, что выброс метана произошел ночью из-за повышения атмосферного давления.

Как отмечают источники на полигоне, сейчас запах метана на полигоне практически не чувствуется.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 детей в Волоколамске попали в больницу с признаками интоксикации.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #интоксикация #метан #волоколамск #ядрово
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет
Зарубежным дипломатам объяснят позицию России по ситуации в Солсбери.
13:49   21 Марта 2018
74
Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья Россия

Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

13:44   21 Марта 2018
74
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского Россия

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

13:00   21 Марта 2018
6028
Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье Россия

Жданова попросила Матвиенко поддержать развитие энергетики в Забайкалье

12:54   21 Марта 2018
61
Новости smi2.ru
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского