Российский комик Семен Слепаков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

По данным NewsOne, имя артиста оказалось в списке из-за «сознательного нарушения им государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым». Слепаков 17 марта выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе.

Ранее в базу данных «Миротворца» попала украинский нардеп Надежда Савченко.

Крым воссоединился в Россией после проведения в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали присоединение к РФ.