Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что к предстоящему чемпионату мира по футболу было заказано более 350 тысяч паспортов болельщика. Половину из них заказали иностранные граждане.

В Министерстве отметили, что больше всего заявок пришло из США, Китая, Мексики и Колумбии. За рубеж паспорта доставляют почтовыми отправлениями, также их можно получить в подразделениях Россотрудничества и в визовых центрах VFS Global. Сообщается, что доставка проходит в корректные сроки.

Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карта, которую должен получить каждый, кто собирается посетить любой матч ЧМ-2018.