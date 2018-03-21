Польша изменит правила выдачи виз

Польша приняла решение об изменении порядка выдачи шенгенских виз, сообщается на официальном сайте посольства республики в России.

В сообщении на сайте посольства говорится, что принятие визовых заявлений в польском консульстве и во всех визовых центрах московского округа временно приостановлено с 27 марта 2018 года.

На сайте уточняется, что подать заявление на получение шенгенской визы с 23 марта возможно только через консульские учреждения посольства страны.

Выдача паспортов, напротив, будет производиться по существующим стандартам.