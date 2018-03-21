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 Польша изменит правила выдачи виз

Польша изменит правила выдачи виз
15:05   21 Марта 2018
Весь мир
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Польша изменит правила выдачи виз

Польша изменит правила выдачи виз

Польша приняла решение об изменении порядка выдачи шенгенских виз, сообщается на официальном сайте посольства республики в России.

В сообщении на сайте посольства говорится, что принятие визовых заявлений в польском консульстве и во всех визовых центрах московского округа временно приостановлено с 27 марта 2018 года.

На сайте уточняется, что подать заявление на получение шенгенской визы с 23 марта возможно только через консульские учреждения посольства страны.

Выдача паспортов, напротив, будет производиться по существующим стандартам.

Автор: Юлия Стрелкова
#ес #польша #визы
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