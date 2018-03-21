Взыскание средств «Газпрома» в бюджет Украины не признают в мире — эксперт

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал заявление украинского министра юстиции Павла Петренко о взыскании в госбюджет всех средств «Газпрома» в Украине.

Как сообщает ФАН, эксперт отметил, что данное решение украинского антимонопольного ведомства не найдет признания и уважения в различных международных инстанциях.

Киев решил, что «Газпром» является монополистом на транзитном рынке» и насчитал шесть миллиардов долларов штрафа, однако «Газпром» не признает это решение, напомнил Правосудов.

«Он не владеет трубой, ничем не владеет, к чему претензии?», — добавил он.

По его словам, власти Украины обнаружили какие-то доли в уже не работающих компаниях и арестовали их.

Напомним, ранее глава украинского Минюста Павел Петренко сообщил о взыскании в бюджет страны всех финансов «Газпрома», которые находятся на территории Украины.