Медведев: Налоговая система России нуждается в настройке

Российской налоговой системе необходима определенная настройка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На совещании по экономическим вопросам он напомнил ряд тезисов президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию, в которых шла речь о необходимости формирования новых налоговых условий. Налоговая система РФ должна обеспечить пополнение бюджетов всех уровней и стимулировать экономический рост.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство в скором времени представит предложения по настройке налоговой системы страны, которые дадут возможность перенести часть нагрузки на бизнес с прямых на косвенные налоги.

Как отметил на совещании глава Кабмина, налоговая система нуждается в определенной настройке. Любая налоговая система должна как пополнять бюджет, так и стимулировать структурные сдвиги. Правительству РФ необходимо найти баланс двух этих подходов, отметил он.