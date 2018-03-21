Путин в курсе проблем со свалками в Подмосковье, заявил Песков

Президент России Владимир Путин проинформирован о проблемах со свалками в Подмосковье.

Об этом в ходе брифинга в среду сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Согласно его заявлению, в настоящее время данная проблема изучается, поэтому от комментариев пока стоит воздержаться. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин неоднократно имел контакты с руководством Москвы и Московской области, а также получал доклады относительно планов по решению данных проблем.