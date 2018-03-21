МИД РФ готовит повестку будущей встречи Путина и Трампа

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российскому внешнеполитическому ведомству было поручено составить повестку встречи главы РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа.

Спикер уточнила, что в настоящее время над составлением повестки ведется работа.

Накануне Трамп побеседовал по телефону с президентом РФ и поздравил его с победой на выборах президента. Позже он заявил о возможности встречи с Путиным в ближайшем будущем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что подготовкой встречи двух лидеров будут заниматься Госдепартамент США и МИД РФ.