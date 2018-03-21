Глава Генштаба Герасимов и главком НАТО проведут личную встречу

О времени и месте встречи пока не сообщается.

21 марта, между начальником Генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым и Главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапарротти состоялся телефонный разговор, в ходе которого военные договорились о личной встрече, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе Североатлантического Альянса. Представители министерства обороны сообщают, что стороны обсудили вопросы международной безопасности и стабильности.