Лондон продолжает демонстрировать нежелание слышать ответы, заявили в Кремле

Отсутствие британского посла на встрече в Министерстве иностранных дел РФ в среду продолжает демонстрировать нежелание официального Лондона слышать ответы Москвы на свои же вопросы.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о том, что ведомство пригласило 21 марта всех аккредитованных в стране послов на встречу с руководством министерства и сотрудниками департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, на которой планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений властей Британии о применении отравляющих веществ. В посольстве Соединенного Королевства однако заявили, что посол Лори Бристоу не намерен участвовать в этой встрече.