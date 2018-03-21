Эксперт оценил уголовное наказание пассажира «Аэрофлота»

В среду суд Камчатского края признал виновным клиента «Аэрофлота» по статьям УК РФ.

Мужчину осудили на обязательные работы и выплаты пострадавшему за моральный ущерб в размере 150 тысяч рублей.

Источник ИА «Политика сегодня» в отрасли прокомментировал инцидент. Он сообщил, что в настоящее время таких дебоширов стало меньше, так как обычно суд встает на сторону авиаперевозчика и инициатору приходится нести ответственность. Иногда и уголовную. Распространена практика внесения «буйных» пассажиров в черные списки.

Собеседник агенства вспомнил также примечательный случай. Один из пассажиров подал в суд на авиакомпанию, чьим рейсом он летел. Во время полета он не пристегнулся ремнями безопасности и сломал позвоночник в нескольких местах. Стюардесса, подошедшая пристегнуть клиента, получила несколько травм в результате инцидента. Суд не признал правоты истца, к тому же обязал мужчину выплатить компенсацию за ущерб.