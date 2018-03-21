Замглавы МИД РФ и посол Судана обсудили арабо-израильское урегулирование

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, также являющийся специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, обсудил с послом Судана Надиром Бабикером арабо-израильского урегулирование.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что произошел обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете арабо-израильского урегулирования. Также дипломаты обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран и поддержание политического диалога.

Встречу инициировал суданский посол.