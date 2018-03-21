Хантсман не приедет на встречу послов по делу Скрипаля в МИД РФ

Американский посол в России Джон Хантсман не примет участия во встрече в российском внешнеполитическом ведомстве.

Такое заявление сделали в пресс-службе американской дипломатической миссии, пишет РИА Новости. Уточняется, что Америка рассматривает возможность участия в этой встрече на рабочем уровне.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все аккредитованные в РФ послы зарубежных стран получили приглашения на встречу по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, которая состоится в МИД 21 марта.

Захарова отметила, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация вокруг заявлений Великобритании об использовании отравляющих веществ.