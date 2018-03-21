Путин и Трамп подтвердили необходимость личной встречи

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе состоявшегося телефонного разговора подтвердили необходимость личной встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что количество нерешенных проблем диктует необходимость о встрече политиков. Президенты подтвердили важность такого мероприятия.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во вторник, 20 марта. Главы государств обсудили текущие вопросы мировой политики, поддержали сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Президента США поздравил коллегу с победой на выборах главы государства в РФ.