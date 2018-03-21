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14:15   21 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили конфликт на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили конфликт на Украине

Лидеры России и США обсудили ситуацию на востоке Украины в рамках телефонного разговора, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент США использовал формулировку «внутриукраинский конфликт». На вопрос о том, что многие западные политики называют ситуацию на Украине «российско-украинским конфликтом», Песков ответил, что подобным образом «вопрос не ставится».

Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 20 марта, по инициативе американской стороны. В ходе телефонного разговора Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы внешней политики и стратегии дальнейшего сотрудничества в рамках обеспечения стабильности ближневосточного региона и  борьбы с терроризмом. Помимо Ближнего востока Путин и Трамп обменялись мнениями о ситуации на Украине, а также отметили существенное снижение напряжения на Корейском полуострове.

Президенты уделили особое внимание необходимости встречи на высшем уровне.

 

Автор: Юлия Стрелкова
#путин #украина #трамп
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