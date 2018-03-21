Песков: Путин и Трамп не говорили о возможности проведения саммита США и КНДР в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсудил с ним проведение саммита США и КНДР.

По словам пресс-секретаря, о предоставлении Россией площадки для встречи государств не говорилось. Он также сообщил, что Москва открыта для взаимодействия по вопросам процесса урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Саммит планируют провести до конца мая.