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14:07   21 Марта 2018
Весь мир
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Трамп оценил работу полиции после гибели подозреваемого во взрывах в Остине

Трамп оценил работу полиции после гибели подозреваемого во взрывах в Остине

Американский лидер Дональд Трамп отметил качественную работу американских правоохранительных органов.

 В своем микроблоге в соцсети Twitter он сообщил, что подозреваемый в серии взрывов в Остине, штат Техас, был ликвидирован.

 

Подозреваемый в причастности ко взрывам погиб при попытке полиции и ФБР задержать его.

В марте в ряде техасских городов в результате пяти взрывов почтовых посылок погибли два человека, еще несколько человек пострадали. Американские власти связывают все пять происшествий друг с другом, однако не считают, что они имеют отношение к терроризму.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #трамп #остин #взрывы
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