Трамп оценил работу полиции после гибели подозреваемого во взрывах в Остине

Американский лидер Дональд Трамп отметил качественную работу американских правоохранительных органов.

В своем микроблоге в соцсети Twitter он сообщил, что подозреваемый в серии взрывов в Остине, штат Техас, был ликвидирован.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018

Подозреваемый в причастности ко взрывам погиб при попытке полиции и ФБР задержать его.

В марте в ряде техасских городов в результате пяти взрывов почтовых посылок погибли два человека, еще несколько человек пострадали. Американские власти связывают все пять происшествий друг с другом, однако не считают, что они имеют отношение к терроризму.