Самолеты Ту-204 и Ил-76 оснастят российскими деталями вместо украинских

Холдинг «Технодинамика», входящий в группу компаний «Ростеха», заявил о готовности выпускать детали для гидроприводов ГП-26, которые ранее производились украинскими предприятиями для самолетов Ту-204 и Ил-76.

Компания «Технодинамика» заявила о старте обширной программы импортозамещения. В рамках данной программы она наладила производство гидроприводов для самолетов Ту-204 и Ил-76. Холдинг также увеличил объем выпускаемых комплектов деталей для самолетов типа Су-30.

Кроме того, сотрудники компании изготовили экспериментальную партию деталей для сборки стратегического ракетоносца Ту-22М3. Гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков отметил, что масштабное производство новых деталей в короткие сроки позволило его компании стать главным заводом в России по поставке привод-генераторов для летательных аппаратов.

Ранее, в 2017 году холдингу удалось произвести полную замену 52 иностранных изделий. К концу 2018 года, компания планирует полностью отказаться от поставок иностранных комплектующих для российской авиационной техники.