Кремль опроверг сведения о кадровых предложениях проигравшим на выборах кандидатам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сведения СМИ о том, что проигравшие на выборах-2018 кандидаты получили кадровые предложения на встрече с Владимиром Путиным.

Ранее СМИ сообщили о том, что Путин в ходе встречи с проигравшими кандидатами якобы предложил им высокие должности. Издания писали, что Ксении Собчак и Павлу Грудинину якобы было предложено продолжить политическую карьеру.

На вопрос журналистов о том, действительно ли им были предложены должности, Песков ответил отрицательно.