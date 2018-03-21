Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет

Зарубежным дипломатам объяснят позицию России по ситуации в Солсбери.

Посол Франции в Москве Сильви Берманн не приедет в МИД РФ на встречу по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Об этом 21 марта сообщило ТАСС со ссылкой на источник в посольстве страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ИА «Политика Сегодня» объяснила, что российское внешнеполитическое ведомство направило в посольство Франции приглашения на два лица: послу и еще одному человеку. По ее словам, посол принимает решение, идти на встречу в сопровождение еще одного сотрудника или найти себе замену.

«Посольство само определяет, кого направлять. Это обычная практика», - пояснила Захарова.

Российское внешнеполитическое ведомство организует встречу аккредитованных в РФ послов зарубежных государств, чтобы разъяснить позицию Москвы по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.