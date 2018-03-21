В Раде установили металлоискатель и ретген

У входа в здание Верховной Рады появились средства для досмотра личных вещей и багажа посетителей и нардепов: металлоискатель и рентген. Об этом в среду пишет «Украинская правда».

Известно, что с утра 21 марта депутатам уже пришлось сдавать оружие. Ранее в Раде приняли закон о проходе в парламент, согласно которому каждый должен пройти через раму металлоискателей.

Лица, у которых обнаружат «взрывчатые вещества, средства подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся жидкости или горючие твердые вещества, пиротехнические средства», не допускаются.

В случае, если нардеп имеет зарегистрированное оружие, ему придется сдать его в специальный сейф на хранение.