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13:42   21 Марта 2018
Россия
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Власти Волоколамского района опровергли слухи о массовой госпитализации школьников

Власти Волоколамского района опровергли слухи о массовой госпитализации школьников

Сообщения о том, что в школе №2 в подмосковном Волоколамске якобы пострадали 20 детей от распыления газового баллончика, недостоверны.

Об этом рассказал начальник Управления системой образования администрации района Дмитрий Полежаев. Ранее СМИ сообщили, что в данной школе произошел инцидент с распылением газового баллончика.

Полежаев подчеркнул, что в настоящее время ни одного из школьников не госпитализировали, а сведения о распылении баллончика являются недостоверными.

Он рассказал, что с утра в городе стоял неприятный запах, из-за чего некоторые родители забирали своих детей из школы и отвозили в больницу на осмотр.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #подмосковье #школа #волоколамск
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