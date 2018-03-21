Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что не собирается уходить с поста главы региона.

По сообщению корреспондента ИА «Политика сегодня», политик не задумывалась об отставке. Жданова пояснила, что в Забайкальском крае много нерешенных проблем, поэтому глава региона настроена только на работу.

Делегация региона, во главе которой встала Жданова, встретилась со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. Губернатор попросила политика уделить внимание развитию большой и малой энергетики края.