Совфед ожидает от международных организаций оценки нарушений прав россиян в Киеве

На пленарном заседании Совфеда планируется рассмотреть проект заявления палаты регионов к международным организациям о ситуации с нарушениям прав граждан РФ властями Украины.

Такое заявление сделал первый заместитель главы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, пишет издание «Парламентская газета».

Как отметил сенатор, в заявлении нашей палаты дана жесткая оценка ситуации в день голосования на выборах-2018 на Украине. По его словам, комитет ожидает ответную реакцию международных организаций.

18 марта сотрудники МВД Украины заблокировали вход в посольство и российские представительства на Украине, что не дало возможности 80 тысяч россиян проголосовать на территории Украины.