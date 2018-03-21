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13:23   21 Марта 2018
Россия
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Горсовет Калининграда выберет нового мэра 18 апреля

Горсовет Калининграда выберет нового мэра 18 апреля

На заседании горсовета в Калининграде, которое пройдет 18 апреля, депутаты путем голосования изберут нового мэра города. Об этом рассказал председатель горсовета Андрей Кропоткин.

В среду, 21 марта, мэр Калининграда Александр Ярошук объявил о своем уходе с поста. Решение было принято в связи с переходом на новое место работы на федеральном уровне. Сообщается, что с 23 марта по 5 апреля будет проходить прием документов на конкурс от кандидатов на пост мэра Калининграда. 18 апреля новый глава города будет объявлен. 

Автор: Виктория Разумовская
#россия #калининград #ярошук
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