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МИД РФ готовит повестку будущей встречи Путина и Трампа

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 Глава Генштаба Герасимов и главком НАТО проведут личную встречу

Глава Генштаба Герасимов и главком НАТО проведут личную встречу
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
Замглавы МИД РФ и посол Судана обсудили арабо-израильское урегулирование

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13:17   21 Марта 2018
Россия
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Бывшего советника главы «Ростеха» задержали в Москве

Бывшего советника главы «Ростеха» задержали в Москве

Бывший генеральный директор Национальной иммунобиологической компании, советник главы «Ростеха» Сергея Чемезова Николай Семенов был задержан в Москве.

Как сообщил источник издания «Коммерсантъ», его делом занимаются сотрудники Следственного комитета России. Утром у него дома прошел обыск, сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Госкорпорация «Ростех» подтвердила ИА «Политика сегодня» информацию о задержании Семенова и подчеркнула, что заинтересована в установлении истины, поэтому намерена взаимодействовать с правоохранителями, оказывая им всю возможную поддержку.

Также в «Ростехе» подчеркнули, что в настоящее время Семенов не работает в корпорации и прочих структурах организации.

Николая Семенова назначили советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова осенью 2016 года.

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #задержание #происшествия #семенов #ростех #чемезов
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