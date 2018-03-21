Бывшего советника главы «Ростеха» задержали в Москве

Бывший генеральный директор Национальной иммунобиологической компании, советник главы «Ростеха» Сергея Чемезова Николай Семенов был задержан в Москве.

Как сообщил источник издания «Коммерсантъ», его делом занимаются сотрудники Следственного комитета России. Утром у него дома прошел обыск, сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Госкорпорация «Ростех» подтвердила ИА «Политика сегодня» информацию о задержании Семенова и подчеркнула, что заинтересована в установлении истины, поэтому намерена взаимодействовать с правоохранителями, оказывая им всю возможную поддержку.

Также в «Ростехе» подчеркнули, что в настоящее время Семенов не работает в корпорации и прочих структурах организации.

Николая Семенова назначили советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова осенью 2016 года.